“Lefty”, il video completo: la storia dello skater che ha perso un braccio e si è preso tutto

Un documentario su un ragazzo straordinario!

La perdita di un braccio è un evento traumatico, qualcosa da cui è davvero difficile riprendersi per tornare alla vita di tutti i giorni. Ma il giorno in cui Steven “Lefty” Breeding si è svegliato senza un braccio dopo un grave incidente, non ha perso la speranza e si è dato da fare per costruirsi una vita facendo perno su quella che da sempre è la sua grande passione: lo skateboarding.

Era ancora in ospedale quando si è fatto portare la sua tavola per girare all’interno della stanza e ritrovare il baricentro.

Quell’evento tragico è diventato una spinta per portare positività in ogni aspetto della sua vita. E anche nella nostra, grazie al documentario firmato DC.

Una volta dimesso, si è recato con costanza in uno spot vicino casa e ha continuato ad allenarsi, senza perdere mai la straordinaria determinazione che da sempre lo caratterizza.

E non ha solo ripreso a skateare come prima, ma si è anche migliorato, grazie alla voglia di superarsi giorno dopo giorno.

Lo skateboarding lo ha aiutato a uscire da un momento difficile, a migliorarsi come atleta e come persona, a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.

E oggi, Lefty è un esempio per tutti.