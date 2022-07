It’s Lau’s Season! L’estate di Ezekiel da dietro le quinte [VIDEO DI SURF]

Il nuovo video di surf di Ezekiel Lau!

Ezekiel Lau è un surfer Quiksilver originario di Honolulu, nelle Hawaii. Ora, ovviamente non basta essere nati e cresciuti nelle Hawaii, la terra del surf, per essere dei pro. Ci vuole anche talento e dedizione. E si dà il caso che Ezekiel Lau abbia pure questi due imprescindibili fattori.

Il surfer Quiksilver nasce il 23 novembre 1993. Ma l’autunno non gli si addice proprio. Basta guardare con quanta dimestichezza si muove sulla tavola, per capire che è il mare il suo elemento.

Quest’anno, Ezekiel Lau ha lavorato a “SEASONS”, un ambizioso progetto che va avanti sul suo canale YouTube. Perché, sai no, tra un campionato di surf e l’altro, il surfer Quiksilver riesce anche a trovare il tempo per creare uno spazio in cui ci rende partecipi della sua vita agonistica. E, detto in parole povere: di cosa significa essere dei pro.

“SEASONS” è ormai all’episodio numero tre, dal titolo “DOWN UNDER”. Episodio in cui Ezekiel Lau racconta i dietro le quinte della sua partecipazione alla World Surf League 2022. In “DOWN UNDER”, Ezekiel Lau documenta la sua performance a Bells Beach, in Australia.

Si apre agli spettatori e ai suoi fan, spiegando che spesso, anche se dai il meglio, nel mondo delle competizioni va così: se i giudici dicono “fuori”, sei fuori. A volte sei in cima, a volte ritornarci ti costa il doppio della fatica. E noi siamo fieri del surfer Quiksilver per essere sincero su tutto quello che riguarda l’essere un professionista. Grande, Ezekiel!