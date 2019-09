La surfer Bruna Schmitz è nata per l’estate! [Video]

Un'atleta con una grande passione!

Le rider Roxy hanno provenienza e background diversi, ma ad accomunarle c’è una grande passione per il surf e la voglia di fare esperienze sempre nuove, in spot mai visti prima o nelle loro location preferite.

Con il primo episodio di “Suited to Summer”, si va quindi alla scoperta di Bruna Schmitz e del suo break preferito.

Nata e cresciuta in Brasile, Bruna si è trasferita a South Bay, in California.

Ed è proprio qui che si trova quello che lei chiama home spot; e nonostante sia spesso e volentieri in giro per il mondo per via del suo lavoro e delle frequenti competizioni, Bruna ama tornare a casa e fare surf su quelle onde che ormai conosce da vicino.

A dire il vero è più una seconda casa, che l’ha adottata e accolta con tutti gli onori: Bruna ancora ricorda le onde del Brasile, che sono sempre lì ad aspettarla ogni volta che ci fa ritorno!