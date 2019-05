La snowboarder Torah Bright domina le onde, e muove le montagne [Video]

#MakeWavesMoveMountains sempre!

«È quando senti di essere in grado di dominare le onde e muovere le montagne che ti senti davvero connessa alla verità. È in quel momento che hai la certezza di essere davvero te stessa.»

#MakeWavesMoveMountains è il mantra che unisce le rider Roxy, donne e atlete straordinarie che con la loro esperienza, il loro talento e la loro determinazione diventano esempio e simbolo per tutte le donne che vogliono essere sempre se stesse.

Per la snowboarder Torah Bright, sentirsi sempre se stessa è una priorità assoluta. E “Make Waves Move Mountains”, per lei, significa proprio questo.

«Quando domini onde e muovi montagne, l’unica opinione che conta è la tua. Non hai bisogno di essere perfetta. Puoi dire più volte “No” dii quante tu dica “Sì”. Ti concentri sui tuoi punti di forza, non sulle tue debolezze. Dai retta al tuo intuito, e prendi coscienza di essere l’artefice del tuo destino. E puoi mostrarti vulnerabile agli altri, perché è mostrandosi vulnerabile che puoi creare connessioni da cui trarre nuova forza, per renderti conto che non sei sola a dominare le onde e a muovere montagne. Quando domina le onde e muove le montagne, una donna è davvero se stessa. Non cambia solo il suo mondo, ma anche quello delle generazioni future.»