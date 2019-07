La nuova generazione di surfer europei è pronta a conquistare le Landes [Video]

Il contest Quiksilver ha richiamato le giovani promesse del surf in una location leggendaria!

La European Junior Qualifying Series 2019 ha visto – fra gli altri eventi – il disputarsi del Quiksilver e Roxy Junior Pro 40, giunto alla quarta edizione e dedicato ai migliori surfer Under 18, chiamati a competere per guadagnarsi il titolo.

I giovanissimi atleti sono stati convocati nelle Landes francesi, più precisamente nella località di Capbreton, per prendere parte al contest e giocarsi la chance in un luogo che negli anni ha visto i migliori surfer al mondo prendere parte a vari eventi junior, da John John Florence a Jeremy Flores e Gabriel Medina: all’epoca erano ragazzi con un sogno, oggi sono leggende.

La loro storia è iniziata proprio sulla costa francese, ed è in quel luogo che Quiksilver ha voluto dare nuovamente spazio alle nuove generazioni di surfer.

Se durante l’inverno lo spot di Santocha, a Capbreton, può ospitare onde davvero notevoli da sfidare, in estate si trasforma in un parco divertimenti per surfer di ogni livello, ed è la location perfetta per permettere ai giovani atleti di mostrare le loro skills.