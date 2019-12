La migliore tavola da snowboard per il 2020? Il consiglio di Scott Stevens [Video]

Un grande campione e una grande tavola!

Tutti lo imitano. Ma nessuno riesce a eguagliare il suo stile e la sua creatività.

Il rider CAPiTA Scott Stevens, con il suo riding estremamente personale e fortemente riconoscibile, è un atleta che non ha rivali sulla scena: è un innovatore, un maestro di stile, un punto di riferimento nel mondo dello snowboarding.

Ecco perché la nuova tavola CAPiTA firmata da Scott è un must per tutti gli appassionati del surf da neve!

Durevole, versatile: la Scott Stevens Pro è stata progettata per soddisfare le esigenze di riding di uno snowboarder estremo come Scott.

Si adatta a qualsiasi terreno, ed è perfetta per il park come per tutte quelle situazioni che si raggiungono quando si è guidati principalmente dall’inventiva e dalla voglia di snowboardare.

La Scott Stevens Pro è l’ideale per il jibbing, i bonk e gli slide. O semplicemente per divertirsi e per inventare, ovunque ti trovi.

Parola di Scott Stevens!