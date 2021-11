La Liguria che non ti aspetti con i ragazzi di Backcountry e Fox Racing [VIDEO DI MOUNTAIN BIKE]

Un'esperienza da brivido fuori dal comune!

Ah, l’Italia, la Liguria! Terra di pasta al pesto, paesaggi stupendi, spiagge bianchissime. Ma anche terra di percorsi ripidissimi e gelide montagne dove vivere avventure all’insegna dell’estremo. E se cercate esperienze da brivido fuori dal comune, c’è solo un numero che dovete cercare: quello dei ragazzi di Backcountry Finale. I rider Fox Racing sono pronti a farvi scoprire Finale Ligure come non l’avete mai vista. Ve la sentite?

Il telefono di Backcountry Finale squilla e i rider Fox Racing Alessandro Merlini, Luca Martini, Filippo Gualtieri, Sandra Boerner e la new entry Dennis Tondin, puoi star certo che rispondono. Con loro la giornata andrà più o meno così: corse folli in mountain bike tra i boschi, sempre nel massimo rispetto della natura e dell’ambiente, per finire con un aperitivo o una birretta, per riassestare il corpo dopo aver surfato sui monti. Questo video lo spiega bene:

Allora? Le piste segrete dei boschi di Finale Ligure sono ancora belle fumanti. Ogni giornata è quella buona per perdersi con la propria bici. Fatevi guidare dalla saggezza dei rider Fox Racing, conoscono ogni singola pietra del percorso!