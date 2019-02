Kelly Sildaru ha scritto una nuova pagina di storia del freeski (Foto e video)

Grandissima Kelly!

Il 2018, per la freeskier Roxy Kelly Sildaru, è stato un anno non troppo facile, segnato da un incidente che le ha imposto uno stop forzato e le ha impedito di partecipare all’edizione annuale degli XGames, i prestigiosi giochi punto di riferimento per gli sport estremi.

Il 2019, al contrario, è partito alla grande. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, per la giovanissima atleta estone si prospetta un anno strepitoso.

Non solo è riuscita infatti a partecipare agli XGames, ma anche aperto il weekend a Buttermilk Mountain, in Colorado, con una medaglia d’argento nella categoria Ski Superpipe.

Ha poi proseguito con un oro nella categoria Ski Slopestile con un punteggio record di 99.00. Dulcis in fondo, il bronzo nell’evento Ski Big Air, che l’ha consacrata come la seconda atleta nella storia dei Giochi a vincere tre medaglie in una sola edizione.

Qui sotto, una panoramica di quello che è successo nella Superpipe run.

In totale, all’età di soli sedici anni, Kelly ha già collezionato sette medaglie agli XGames. Grandissima Kelly!