Kael Walsh e Joel Paxton: un semplice (bellissimo) video di surf fra amici in Indonesia

Un posto spettacolare, per un video spettacolare!

Non c’è niente di meglio di un viaggio in compagnia degli amici. Quelli veri, quelli di una vita, quelli con cui condividere i momenti migliori. E se i due amici in questione sono due come il surfer Quiksilver Kael Walsh e Joel Paxton, giovanissimo talento che si era fatto notare in occasione del Quiksilver Young Guns Surf.

Kael e Joel sono volati alla volta dell’Indonesia, per una sessione di surf e divertimento.

E quando c’è di mezzo di Kael Walsh, nessuna onda è troppo estrema o troppo spaventosa. Perché la sua caratteristica principale è la totale mancanza di paura, che gli permette di affrontare qualsiasi situazione e qualsiasi reef.

Cresciuto in Australia, ha sviluppato la capacità di adattarsi a qualsiasi tipologia di ambiente – anche i più estremi. Tutto questo gli ha permesso di diventare un atleta determinato e capace di affrontare ogni tipo di sfida.