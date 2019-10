Jeremy Flores: vincere sempre, fermarsi mai!

Un surfer fuori dal comune!

Il surfer Quiksilver Jeremy Flores è un campione nato.

Nato nel 1988 a Reunion Island, cresciuto in Madagascar e attualmente residente in Francia, è un atleta che mette passione in tutto quello che fa. Sempre.

E se quest’attitudine lo ha reso famoso per i suoi colpi di testa fuori dall’acqua, gli ha anche permesso di conquistare alcuni fra i principali appuntamenti agonistici nel mondo del surf. Ultimo grande successo, il Quiksilver Pro France 2019.

È andata così: era l’ultimo giorno di gara, e le onde erano decisamente imponenti. Il vento soffiava con una forza portentosa. Jeremy ha trovato subito un tubo perfetto, e da quel momento si è capito chi avrebbe dominato la gara.

Jeremy ha ottenuto il punteggio più alto in ogni singolo round, sbaragliando avversari temibili come Ryan Callinan e Jack Freestone.

Un vero campione!