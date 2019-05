Jaakko Ojanen: uno skater finlandese alla conquista del mondo [Video]

Un grandissimo!

Lo skater DC Jaakko Ojanen è diverso dagli altri suoi colleghi. Sin dall’inizio si è saputo distinguere grazie a uno stile originale e davvero unico. Era chiaro a tutti che avrebbe fatto un sacco di strada, e oggi ha mantenuto la promessa. Jaakko ha raggiunto lo status di pro skater, e ha celebrato il traguardo nell’unico modo possibile: un video pieno di amici, trick e genuino street skateboarding.

Si può tranquillamente affermare che nessun altro al mondo skatea come Jaakko. Classe 1994, proveniente da Tampere – la terza città finlandese ­– ed è portatore di uno stile nuovo e d’impatto, che guarda tanto al futuro e poco al passato.

Da sempre si sente perfettamente a suo agio su una tavola da skate, e ne ha praticamente il controllo totale.

Difficile immaginare Jaakko non impegnato a chiudere trick in strada. E probabilmente non ci si è mai immaginato nemmeno lui, tanto che sin da piccolo si è impegnato per fare in modo che lo skateboarding diventasse la sua vita.

E oggi l’obiettivo è raggiunto!