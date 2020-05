Jaakko Ojanen: il mondo di uno skater visto da dietro un obiettivo

A tu per tu con il vero skateboarding!

Ti sei mai chiesto come vede il mondo uno skater DC? A rispondere a questa domanda è Jaakko Ojanen, che sin da quando era bambino amava osservare la realtà intorno a lui da dietro un obiettivo.

E oggi entriamo nel suo mondo in bianco e nero per capire meglio come è riuscito a unire la passione per la fotografia e l’amore per lo skateboard. Due mondi apparentemente diversi, ma con un elemento in comune: la creatività. Del resto, cosa c’è di diverso tra un trick e un click?

Osservazione, concentrazione e passione: sono questi gli elementi essenziali che sono serviti allo skater DC per fondere insieme questi due mondi in un unico scatto.

Ecco cosa risponde Jaakko durante un’intervista a chi gli domanda se ha dei consigli per i ragazzi che stanno imparando a fotografare: «direi che dovrebbero continuare a fotografare tutto ciò che gli piace. Sperimentando la macchina fotografica, e usando la propria creatività. È divertente!»

Se anche tu sei appassionato di fotografia entra nel mondo di Jaakko Ojanen