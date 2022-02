Il talento di Vigo si prepara alla sua prima stagione intera del MXGP: conosciamo Ruben Fernandez! [NOTIZIA DI MOTOCROSS]

Un pilota Fox Racing capace di stupire

Un pilota Fox Racing capace di stupire è sicuramente Ruben Fernandez Garcia. Ruben Fernandez, direttamente dalla Spagna (e 6 volte campione spagnolo), è un giovane (giovanissimo) talento emergente delle due ruote.

Nato nel febbraio 1999, manifesta da subito una inusuale energia e una saggezza fuori dal comune. Il pilota Fox Racing sa che la disciplina da lui scelta non è per nulla semplice: sa che nessuno ti regala nulla, e i risultati devi andarteli a prendere! Meglio se in sella a una moto.

Quest’anno vedremo questa giovane promessa del motocross in pista con i pro, per tutta la stagione del MXGP 2022. Avete capito bene: se fino a qualche tempo fa partecipava solo a qualche gara, ora lo vedremo per tutto il campionato, dall’inizio alla fine.

Per tutto il mese di gennaio si è allenato in Sardegna: coraggio Ruben, attendiamo di vedere i frutti di questo allenamento!