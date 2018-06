Il surfer Koa Rothman ti porta alle Fiji con il video project “This Is Livin’”

Se ti sei chiesto almeno una volta nella vita come sia la vita di un pro surfer, il video project dell’atleta Quiksilver Koa Rothman è proprio quello che fa al caso tuo: gli episodi della serie riprendono le giornate del rider hawaiano e puntano il riflettore sulle sue avventure in giro per il mondo, offrendo l’occasione di assistere in prima persona a una vita fatta di viaggi, feste e tantissimo surf. Si chiama “This Is Livin”, ed è una panoramica su quelle che sono le dinamiche dietro le giornate di un giovane surfer professionista.

Koa, al momento, ha già pubblicato sul suo canale Youtube ben otto episodi, e quattro sono dedicati a un recente surf trip nelle isole Fiji, un paradiso naturale che vale la pena di scoprire anche solo attraverso i frame di un filmato caricato sul Web.

Si inizia dal viaggio che Koa e la sua crew hanno affrontato per raggiungere le Fiji, per poi proseguire con alcune delle spiagge e delle onde più belle di quell’angolo di mondo.

E poi si vola ancora, per andare alla ricerca di altri spot e altri break da urlo.

Un fantastico viaggio fra un gruppo di amici accomunati da una grande passione comune: quella per il surf!