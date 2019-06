Il surfer Kanoa Igarashi dà spettacolo al Corona Bali Protected! [Video]

Continua così, Kanoa!

Il surfer Quiksilver Kanoa Igarashi non perde occasione per dimostrare di avere un grandissimo talento. E non ha fatto eccezione nemmeno al Corona Bali Protected, competizione ospitata dalla celebre isola indonesiana. A soli 21 anni, Kanoa ha infatti portato a casa la sua prima vittoria nel Championship Tour, dopo un testa a testa con il compagno di team Jeremy Flores!

«Tutto il lavoro. Tutto il tempo trascorso in palestra. Tutte le volte che sono uscito a surfare da solo, senza nessuno a guardarmi. Ora tutto ha senso.»

Ha senso eccome, dato che Kanoa è al momento al secondo posto nella classifica globale.

Il rider nippo-statunitense è un surfer davvero completo. È tecnico, in continua evoluzione, e riesce sempre a sorprendere. È cresciuto surfando ad Huntington Beach, in California, ed è alla continua ricercar di onde ed emozioni, per soddisfare la sua passione.

Forza Kanoa!