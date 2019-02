Il primo mese dell’anno riassunto in cinque foto di skate

L'anno è iniziato alla grande!

Gennaio è quel mese che dura in media 400 giorni. È quel mese che sembra non finire mai, e concentra in soli trentuno giorni tutta l’essenza dell’inverno. Finito quello, si fila via lisci verso l’estate, la bella stagione e verso il periodo più atteso dell’anno. E per scorrere ancora più velocemente verso la stagione estiva, non c’è niente di meglio di qualche foto di skate con protagonisti i rider del Team DC.

Si parlava di “scorrere”. Ma la verità è che con la foto di Tristan Funkhouser si vola. Letteralmente!

Moto vs. skate: chi vincerà? Noi facciamo il tifo per lo skater DC Josh Kalis!

John Gardner è un tipo che non ha troppe pretese: dategli una tavola da skate e lo sbocco dell’aria di un condizionatore e sarà l’uomo più felice del mondo!

Pungi come un’ape, vola come John Shanahan.

Colori e stile nella foto di Tristan Funkhouser!