Il mondo visto dal punto di vista di… un attacco da snowboard! [Video]

Un video fantastico!

Quanti viaggi, quanti luoghi, quante discese, quante avventure. Pensaci: se la tua tavola o i tuoi attacchi da snowboard potessero parlare, avrebbero moltissime storie da raccontare. Nessuno più di loro vive l’esperienza sulla neve in maniera diretta e totalizzante, e sono sempre in prima linea in ogni viaggio.

Se poi si tratta degli attacchi di un atleta leggendario come il rider Union Travis Rice, allora la storia diventa ancora più interessante. E guarda caso, gli attacchi di Travis possono parlare. O almeno provano a farlo attraverso le immagini di questo video.

Si chiama Union Falcor ed è l’attacco nato dalla collaborazione fra il marchio Union Binding e il freerider più forte di tutti i tempi. Leggero, resistente e versatile, è pensato per soddisfare gli snowboarder più esigenti, e a fare da garante c’è un’icona assoluta dello snowboarding:

« In questi anni veder nascere un attacco come il Falcor mi reso il rider più felice che esista. La dedizione al lavoro del team Union è incredibile ed è anche per questo che riescono a realizzare i migliori attacchi di sempre.»