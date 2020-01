Un nome che è una garanzia!

Le prime settimane di un nuovo anno si passano, solitamente, a ripercorrere quelli che sono stati i migliori momenti dell’anno precedente. Un po’ per rivivere esperienze memorabili, e un po’ anche per avere dei punti di riferimento su cui basarsi per i mesi a venire.

E se ci si basa su quello che è stato il 2019 per il brand di snowboard CAPiTA, il 2020 sarà un anno pieno di stile. Il marchio ha infatti stilato una classifica dei tre video che hanno ottenuto più visualizzazioni sui social nel corso dell’anno da poco concluso. E noi li riproponiamo per rivivere dodici mesi di trick da paura!

Posizione numero 3: protagonisti sono Dylan Gamache e uno spettacolare Backside 360 Nose Butt. Semplicemente perfetto!

Al secondo posto si posiziona il video di Miles Fallon: da vedere e rivedere in loop!

E sul gradino più alto non poteva non esserci Mike Rav, sicuramente fra i rider più innovativi in assoluto. E qui ci regala trenta secondi di puro stile!