Il giro del mondo in 5 foto: un tour con i rider action sport più forti del momento

Un tour estremo!

Oggi ti portiamo in giro per il mondo con i rider più forti del panorama internazionale, in un mega tour ricco di emozioni e di adrenalina.

Ci troviamo sulle isole Mentawai, conosciute per la potenza delle loro onde e per l’acqua cristallina. È proprio qui che la rider Roxy Kelia Moniz ama surfare. La sua grazia e la sua delicatezza si fondono raccontano una storia di talento e passione.

Cosa c’è di meglio di una skatetata dopo una pioggia estiva per le strade New York? A innalzarsi verso quell’imponente skyline con il suo skateboard, è lo skater DC Mike Heikkila. Due le parole chiave che lo rappresentano: precisione e potente.

Anche un piccolo bosco attorno al lago Big Bear nel sud della California può far divertire il Rider Fox Josh Bryceland. Perché in fondo il bello dello sport è quello di andare costantemente alla ricerca di nuovi posti da scoprire!

Aria fresca, paesaggio mozzafiato e tanta neve: ci troviamo nello stato di Washington, dove il Rider DC Matt Wainhouse usa la sua tavola da snowboard quasi come fosse un tappeto volante: Matt si eleva in cielo con una leggerezza incredibile.

Suono del motore, casco allacciato, e marmitta rovente, questa volta ci troviamo nell’Idaho, in America, dove il terreno si è ricoperto di neve e il rider Fox Ronnie Renner ha deciso di sfidare il freddo.