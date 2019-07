“Home”: lo spettacolare video di freeride mountain bike di Ethan Nell!

Il deserto, la bici, l'adrenalina!

Se pensi allo Utah pensi alle grandi aree desertiche, aride, apparentemente inospitali e affascinanti al tempo stesso. Vale così più o meno per tutti.

Più o meno. Perché poi c’è anche chi, come il rider Fox Ethan Nell, pensando allo Utah pensa a casa, al luogo che lo ha visto crescere e gli ha permesso – proprio grazie ai canyon e ai grandi salti rocciosi – di mettersi alla prova e diventare un atleta professionista di freeride mountain bike.

E “Home”, appunto è il titolo dello spettacolare video girato a Virgin, Utah.

Ethan fa parte del team Fox – il brand di riferimento per l’abbigliamento da motocross e mountain bike – da un paio d’anni. “Home” ha rappresentato proprio l’occasione per mettere alla prova il casco Rampage Pro Carbon: niente di meglio di un deserto roccioso per testare la sua capacità protettiva!

“Home” è un video di quelli che mozzano il fiato, una scarica di adrenalina purissima, un mix di emozioni ed energia concentrate.

Imperdibile!