Hit the Park: la prima tappa tra i sentieri dell’Avoriaz MTB

Allaccia il casco!

Probabilmente il 4 luglio è stato per te un giorno come tutti gli altri. Ma non è stato così per la comunità di MTB rider, che si è incontrata per festeggiare anche quest’anno la nuova edizione di Hit The Park firmata Fox Racing.

In questa giornata si sono radunati ciclistici provenienti da ogni dove, per correre a tutta velocità tra le montagne francesi percorrendo i sentieri dell’Avoriaz MTB.

L’Hit the Park, però, non è soltanto un momento di unione e condivisione per la comunità ciclistica; è anche avere la possibilità di incontrare i rider MTB più forti di sempre.

Ecco a te il video che riassume questa giornata sensazionale. Stay tuned per scoprire la seconda tappa!