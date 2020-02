“Graupel”: affronta condizioni estreme con il video dello snowboarder Austen Sweetin!

Sai cosa si intende con "Grapuel"? Scoprilo nel video!

Hai mai sentito parlare di “graupel”?

Nota in italiano come “neve tonda”, è una precipitazione costituita da granelli di ghiaccio facilmente comprimibili e che rimbalzano quando arrivano al suolo, per poi sbriciolarsi.

Nasce inizialmente come neve vera e propria, ma attraversando uno strato di atmosfera relativamente più caldo si fonde parzialmente, perdendo quindi la forma originaria del fiocco e ricoprendosi di uno strato di ghiaccio per via delle goccioline d’acqua che si aggregano durante il percorso.

Ma “Graupel” è anche il titolo del nuovo video edit del rider Quiksilver Austen Sweetin!

Girato sulle nevi del monte Baker, la quinta vetta più alta della Catena delle Cascate, nello stato di Washington, “Graupel” è uno stimolo a dedicarsi sempre e comunque a coltivare la passione per lo snowboarding, a prescindere dalle condizioni meteo, che possono essere davvero dure.

Proprio come nel caso del video di Austen!