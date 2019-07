Go Skateboarding Day: ecco come è andata l’edizione 2019! [Foto e video]

Le foto di una giornata di festa e sport!

Anche quest’anno, il 21 giugno, si è tenuto il Go Skateboarding Day, la giornata internazionale dedicata allo skate, con eventi e raduni in tutto il mondo e migliaia e migliaia di persone che hanno riempito le strade con skateate collettive.

Anche Milano ha avuto la sua celebrazione, nell’ambito della Red Bull Skate Week. Ma noi vogliamo portarti a Bordeaux, in Francia, dove fra i tanti appassionati c’erano anche i migliori skater del Team DC: Evan Smith, John Shanahan, John Gardner, Josef Skott Jatta, Madars Apse, Shintaro Hongo, Thaynan Costa, Tiago Lemos, Tiago Lopes, Tristan Funkhouser e Wes Kremer. I rider erano impegnati in un tour europeo e di passaggio a Bordeaux in occasione dell’uscita di “Play”, il video del DC Ambassador francese Leo Valls!

Gli atleti DC sono entrati subito nel mood del GSD, prendendo parte a una giornata di passione e divertimento!

E ovviamente hanno anche dato spettacolo con trick bomba, come l’SW Pop Shuv di Tiago Lemos!

Gli skater di Bordeaux hanno avuto una grande occasione: quella di ammirare e conoscere atleti straordinari come Evan Smith…

… o John Shanahan.

Una giornata trascorsa vivendo lo skateboarding nella sua pura essenza!