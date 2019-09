Garrett Marchbanks: una carriera a tutta velocità [Video di motocross]

Il prossimo campione!

Bisogna muoversi velocemente.

Non solo in senso letterale, quando sei in sella a una moto e apri il gas al massimo per tagliare il traguardo. Ma anche in senso figurato, quando nella vita ti poni degli obiettivi e spingi per raggiungerli, senza bruciare le tappe ma facendo di tutto per ottenere quello che vuoi in maniera spettacolare e il prima possibile.

Ed è un principio che il rider Fox Garrett Marchbanks conosce bene, dato che è passato da amateur a pro rapidamente, guadagnandosi il primo podio supercross dopo appena cinque gare.

Un vero talento, che qui puoi vedere in azione per provare la MX20 collection di Fox.

Garrett ha iniziato la sua carriera per puro divertimento, affrontando i dossi dietro casa con la sua Honda 50.

In poco tempo si è fatto notare nell’ambiente, iniziando a partecipare alle competizioni con risultati gloriosi.

Una carriera davvero strepitosa!