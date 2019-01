Galleggiando su nuvole di neve: 20 spettacolari secondi con il freeskier sammy Carlson! [Video]

Da vedere!

Se si parla di passione si parla di Sammy Carlson: il freeskier Quiksilver vanta una carriera costellata di successi e di medaglie conquistate nella categoria SlopeStyle, tanto da guadagnarsi un gradino del podio ai prestigiosi X Games per ben cinque volte.

Ma le medaglie non sono tutto nella vita, e nemmeno nella carriera di un atleta. E così il rider di Mount Hood, Oregon, ha scelto di inseguire la sua vera e più grande passione: il backcountry.

Ha salutato quindi il mondo delle competizioni per dedicarsi al contatto con la natura e la vera essenza della montagna, godendo di panorami spettacolari e discese in paesaggi immacolati. Sicuramente un bene per lui, che finalmente può dedicarsi a ciò che ama davvero.

Ma anche per noi, che abbiamo la possibilità di ammirare imprese a dir poco spettacolari.

Sono solo venti secondi di riprese, ma sono più che sufficienti a spiegare e giustificare la scelta dell’atleta Quiksilver: qui c’è tutta la magnificenza della natura, e ogni movimento dimostra passione, divertimento, voglia di entrare in contatto con il mondo che ci sta attorno. Questo è puro backcountry!