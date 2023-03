Finalmente fuori il video “DC ITALIA SARDINIA TOUR” [VIDEO DI SKATE]

I ragazzi del team in giro per Cagliari

Dopo averci fatto venire l’acquolina in bocca con anteprime e qualche reel, finalmente possiamo gustarci il video integrale del tour che i ragazzi del team DC hanno fatto in giro per la Sardegna.

Armati di tavola e carichi di energia, Davide Veloci, Agus Aquila, Andres Martin, Luca Gozzo, Fabio Colombo e Danny Galli ci hanno regalato trick da paura.

Il video si apre con una vista mozzafiato del Bastione di Cagliari, da tempo tappa preferita degli skater più avventurosi. Ci spostiamo poi nelle piazze, nelle scale, tra le panchine.

Ma ormai si sa: questi giovani sono delle leggende dello skate. Per loro, qualsiasi location diventa la base per un grind. Buona visione.