Estate 2019 in movimento: idee per vacanze alternative all’insegna degli action sport!

Consigli per chi non si accontenta!

Per gli indecisi, e per chi vuole stare alla larga dalla classica vacanza preconfezionata in villaggio turistico. Per chi dalle ferie estive cerca avventure, emozioni, esperienze senza rinunciare al meritato relax. Per chi vuole viaggiare insieme alle proprie passioni e scoprire nuovi luoghi in modo nuovo e non convenzionale.

Per chi non si accontenta, insomma, ecco i consigli di vacanza per un’estate 2019 all’insegna degli action sport!

Puntuali come le vacanze, tornano gli Snowboard Camp a Les 2 Alpes, vera e propria oasi estiva per tutti gli amanti di montagna e boardsport: la scelta quest’anno è fra The Garden, Zenta e ABC Snowboard Camp, tutti con l’immancabile supporto di DC, Union Binding e CAPiTA. Clicca sui link per scoprire i programmi!

The Garden

Zenta

ABC

Per chi non sa rinunciare al mare, ma vuole qualcosa di più di due settimane parcheggiato su una spiaggia a oziare, l’Europa è piena di luoghi spettacolari per surfare. A cominciare da Hossegor, mecca del surf del Vecchio Continente.

E chi non resiste al fascino delle capitali europee, può scegliere di guardarle da un punto di vista inedito stando in piedi su una tavola da skate. Come hanno fatto qualche anno fa gli skater DC nel loro Special Delivery Tour, attraversando Francia, UK, Scandinavia e Italia sulle loro tavole. Un ottimo spunto per una vacanza originale!