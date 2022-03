Esploriamo le acque australiane con Brinkley Davies [VIDEO DI SURF]

Un video suggestivo e ricco di emozioni!

Brinkley Davies è una surfer, freediver e biologa marina.

Oltre che un’atleta fenomenale, si tratta di una delle anime più pure del team Roxy: per lei il mare non è solo un passatempo, né si riduce a una professione. La conservazione e il rispetto per gli oceani e per l’ambiente sono la forza che alimenta il suo instancabile lavoro.

Con Roxy, ha realizzato un video breve ma capace di emozionare, in cui in soli due minuti spiega con pazienza i suoi valori, e cerca di trasmetterceli. Il tutto accompagnato dalle immagini del mare australiano, come non l’abbiamo mai visto.

Brinkley Davies dice: “L’oceano non ci appartiene. Siamo visitatori in un mondo così vasto, potente e meraviglioso. Un mondo da proteggere e rispettare sempre: perché senza il mare, dove saremmo?”

Godetevi qualche minuto della sua saggezza.