Dove finiscono le strade, comincia la libertà: il trailer dello spettacolare video di snowboard con Travis Rice, Bryan Iguchi e Jeremy Jones

Una bomba!

Le strade non sempre portano alla meta. Spesso il traguardo lo si raggiunge solamente uscendo dalla strada battuta e tracciandone una nuova, fuori dalle rotte già tracciate e coerente con quelle che sono le tue ambizioni e i tuoi obiettivi.

Vale per tutto, nella vita come nello sport. E in quest’ultimo caso, contribuisce a fare la differenza fra un atleta e un pioniere.

“Roadless” è il titolo dell’ultima produzione firmata Teton Gravity Research, media company specializzata negli action sport attiva dal 1996. E i protagonisti sono i rider Union Bindings Bryan Iguchi e travis Rice, insieme a Jeremy Jones.

Qui puoi vedere il trailer dello snowboard movie in uscita in autunno. Ed è a dir poco spettacolare.

Dieci giorni camminando nella neve, salendo verso la vetta, per poi scendere tracciando line che nessuno aveva mai neppure immaginato.

Backcountry purissimo, snowboarding all’ennesima potenza. E ovviamente l’occasione per vedere in azione tre fra i migliori snowboarder al mondo.