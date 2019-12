“Dark Matter”: un tributo al backcountry con il nuovo video dello snowboarder Travis Rice

Nessuna pista: solo neve e voglia di snowboard!

Basterebbe il nome dello snowboarder Quiksilver Travis Rice per far crescere l’hype. Non un nome qualsiasi, ma quello di uno dei rider più significativi del nostro tempo, un atleta che da sempre sa innovare ed emozionare con il suo stile e i suoi video.

Ma in questo caso, di nomi, prestigiosi, ce ne sono anche altri due: quelli dello snowboarder Elias Elhardt e del leggendario regista Curt Morgan.

E il risultato è “Dark Matter”, un nuovo imperdibile video per chiudere in bellezza questo 2019.

Il trailer è già tanta roba. Ci sono tutti gli elementi che da sempre caratterizzano gli snowboard movie con protagonista Travis: paesaggi mozzafiato, discese adrenaliniche, tecnica e stile come se non ci fosse un domani.

Tutto è perfetto e tutto è al posto giusto in quello che si preannuncia come il video di backcountry più spettacolare di questo e del prossimo anno.

Non vediamo l’ora di vedere il film completo!