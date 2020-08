Città vuote, strade piene: 5 foto di skate per riappropriarsi delle città durante le ferie

Il fascino delle città in agosto!

Agosto è quel mese in cui sulle città di buona parte del mondo cala un’atmosfera surreale: strade vuote, silenzio in strada, traffico improvvisamente sparito.

C’è chi di fronte a questo spettacolo non può fare a meno di farsi prendere dalla malinconia, e chi invece si lascia afferrare dalla felicità di avere finalmente l’intera città tutta per sé. A questa seconda categoria, appartengono sicuramente gli skater.

Quando non c’è nessuno nei paraggi, è facile andare ad assaggiare quegli spot che in precedenza erano off limits per via dell’elevata concentrazione di presenza umana. E lo skater DC Mike Heikila ne approfitta senza pensarci due volte!

Il rider DC Tiago Lemos fa un passo in più: non solo skatea per le strade semideserte, ma ne approfitta anche per farsi riprendere!

E anche nelle strade congestionate di New York il traffico appare sensibilmente ridotto. Tanto che al posto delle automobili iniziano ad apparire gli skater. Primo fra tutti, l’atleta DC John Shanahan.

Un edificio vuoto. Una gradinata. E il rider DC Evan Smith che vola.

E sulle strade vuote, uno skater come Tristan Funkhouser non può non essere felice!