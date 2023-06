C’è una new entry nel team DC skate! [NOTIZIA DI SKATE]

Conosciamo Matteo Tortora

Ormai lo sappiamo: il team DC ha davvero occhio per i talenti del mondo dello skate. E sa dove trovarli.



Infatti, quest’anno ha dato il più caloroso benvenuto a Matteo Tortora, un atleta tutto da scoprire.



Matteo Tortora viene dall’Abruzzo, fa base a Pescara e passa le sue giornate sulla tavola. Non importa in quale città. L’importante è che si possa portare dietro il suo deck, e la sua compagnia di amici!



In questo breve reel lo vediamo all’opera in un grind mozzafiato.