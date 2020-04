Cavalcando l’onda perfetta con il surfer Cody Young [Video]

Sulla cresta dell'onda con un pro surfer!

Immagini e video presenti negli articoli sono realizzati prima dell'attuale emergenza COVID-19 e hanno il solo scopo di offrire momenti di svago: oggi, restiamo a casa! #AloneTogether

Honolua Bay, sull’isola di Maui, è un piccolo paradiso, un’oasi di pace circondata da splendide acque turchesi.

Ma non solo: in questa spettacolare baia, arriva anche una delle onde più ambite dai surfer di tutto il mondo. Per un paio di giorni l’anno, le dimensioni della mareggiata e la direzione e la forza del vento concorrono per creare le condizioni ottimali per far sì che si formi l’onda perfetta.

Queste condizioni si sono verificate anche di recente, precisamente il 12 dicembre 2019. E il surfer Quiksilver Cody Young era alla baia per vivere quel momento.

Cody si è infilato in un tube perfetto, godendosi tutta la magia di quello spot magico e di quelle onde leggendarie, insieme a suo fratello minore Levi.

E quelle onde, aspettano solo che tutti noi possiamo tornare a cavalcarle!