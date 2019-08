Caroline Marks: il nuovo volto del surf [Foto e video]

Il futuro del surf è qui!

La rider Roxy Caroline Marks è sicuramente – nel mondo del surf e degli action sport – uno dei nomi più chiacchierati dell’anno. Specie dopo la vittoria al Gold Coast Pro 2019. E tutto a soli diciassette anni, un’età che fa pensare che in futuro la giovane atleta americana regalerà davvero moltissime soddisfazioni.

Cresciuta in Florida, più precisamente a Melbourne Beach, ha imparato a surfare quando aveva otto anni. E da allora fino a oggi non ha fatto altro che collezionare grandi successi: è entrata nell’USA National Team e nel team Roxy, e ha tagliato traguardi importanti come le qualificazioni – lo scorso anno – per il World Championship Tour.

Non è difficile quindi capire come mai tutti la considerano la prossima campionessa. E un po’, campionessa, lo è già oggi.