A Bali con le leggende del surf! [Foto]

L'evento Quiksilver con atleti leggendari e rider locali!

Bali è sicuramente una delle mete indonesiane più amate dai turisti, ma per chi non ama la ressa può decisamente non essere il massimo. Spingendosi a sud, però, verso la Penisola di Bukit, si trovano delle vere e proprie perle. Ed è in uno dei tesori nascosti di questa penisola, precisamente a Uluwatu, che si è svolto l’Uluwatu Challenge 2019, prestigioso evento organizzato da Quiksilver che richiama rider locali, ma anche vere e proprie leggende come i surfer Quiksilver Jeff Hakman, Matt Hoy e Simon Anderson.

Nato nel 2007, Uluwatu Challenge si presenta ogni anno con una serie di obiettivi molto semplici: surfare, incontrare persone divertenti, provare a vincere un premio in denaro e fare qualcosa per l’ambiente, dato che l’evento coincide con il Bali Eco Weekend.

Ecco un racconto di come è andata con le foto di Josh Symon e Tim Hain!

Un bel tube e passa la paura!

Sulla cresta dell’onda!

Una giornata spettacolare e aperta a tutti i surfer…

… e a tutte le surfer!

Appuntamento alla prossima edizione!