Arthur Longo: la forza gentile [Video di snowboard]

Nuovo ingresso nei Defenders of Awesome CAPiTA!

Piacerebbe a chiunque avere lo stile di Arthur Longo.

Quando è su una tavola riesce a chiudere trick spettacolari senza in apparenza fare il minimo sforzo. Ha un controllo di tavola straordinario, fa evoluzioni aeree con una naturalezza unica. Ed è per questo che è, a oggi, uno degli snowboarder più forti in cicrcolazione.

E a testimoniare il suo talento fuori dal comune c’è anche il recente ingresso nei Defenders of Awesome, la crew CAPiTA che raccoglie fra le sue fila il meglio dello snowboarding internazional

Il suo nome, nel video, appare a fianco di quelli di Kazu Kokubo, Scott Stevens, Jess Kimura, Kevin Backstrom, Brandon Cocard, Mike Rav, Johnny O’Connor e Phil Jacques, degli atleti diversi fra loro, ma accomunati da un’attitudine genuina e da una serie di video part di snowboard devastanti.

Francese, Arthur affronta con stile qualsiasi tipo di terreno, e trasforma lo snowboarding in una forma d’arte sia in powder che in park!