Andrès Martin: 12 anni e un grande talento per la nuova promessa dello skateboarding italiano! [Foto e Video]

Puntiamo tutto su di lui!

Lo Skate Team DC Italy ha un nuovo entusiasmante talento fra le sue fila: si chiama Andrès Martin, ha dodici anni e viene da Cesena.

Non è da tutti riuscire a entrare – in così giovane età – a far parte di un team ricco di atleti di primo piano come quello DC Italy. Ma Andrès ha davvero capacità fuori dal comune. E già un paio di anni fa, a soli dieci anni, skateava così:

In due anni il suo stile è ulteriormente migliorato, e oggi Andrès è sicuramente uno dei nuovi nomi da tenere sotto osservazione per il futuro.

Vederlo in azione non è difficile: Andrès bazzica spesso i migliori spot italiani, dal Jurassic Skatepark e il 101 Indoor Skatepark di Cesena al Triplesix di Gambettola, il Pinbowl di Milano e l’Agape di Verona.

Andrès ama viaggiare, e quando non è impegnato con la scuola o con la tavola da skate si rilassa giocando ai videogame da console!