Alla conquista del Portogallo con gli skater DC!

Le foto dei migliori skater in Portogallo!

Il Portogallo è sicuramente uno degli Stati più affascinanti di tutta Europa e non solo: è una terra di frontiera ricca di tradizioni, culture e panorami mozzafiato. È la terra della saudade, quel concetto difficilmente traducibile a parole ma che si insinua nell’anima e nel cuore e rende impossibile dimenticare il Portogallo, i suoi colori, i suoi sapori e i suoi sorrisi.

Il Portogallo è stata anche la meta scelta da alcuni rider dello Skate Team DC per girare un Nuovo video project insieme a dei locals. E così Jaakko Ojanen, Josef Scott, Thaynan Costa e Alexis Ramirez sono saliti sul primo volo per Lisbona e hanno incontrato i local Gustavo Ribeiro e Tiago Lopez per una skate session intensiva. In attesa del video, ecco gli scatti di Mike Heikkila.

Jaakko Ojanen ha dato da subito lezioni di stile con uno spettacolare 180 BS ollie.

Precisione e pulizia nei movimenti: questo è Thaynan Costa!

Joseph Scott in un perfetto FS 180 nosegrind!

I rider DC hanno avuto l’opportunità di skateare e divertirsi insieme ai rider locali…

… e ovviamente incontrare i fan con delle session di autografi!