Adam Cianciarulo alla Monster Energy Cup: come trasformare un debutto in un trionfo [foto e video]

Non lo ferma nessuno!

Il rider Fox Adam Cianciarulo è una macchina da vittoria: di recente, nella cornice della Monster Energy Cup – al Sam Boyd Stadium di Las Vegas – ha fatto il suo debutto nella nella categoria 450, dopo una stagione da paura nel suo primo Motocross Championship in sella a una moto 250.

Come è andata? Alla grandissima ovviamente, con un primo posto che pone delle premesse eccellenti per la stagione 2020, che vedrà Cianciarulo proseguire nella categoria 450.

Adam – con il suo total look Fox – è partito fortissimo sin dal Main Event #1, ma un errore negli ultimi giri lo ha retrocesso al secondo posto.

Forse ancora giù per l’errore della prima parte, il rider Fox ha concluso il Main Event #2 all’undicesimo posto.

Ma poi si è arrivati all’evento finale, con Adam che si è battuto come un leone e ha dominato l’intera gara, aggiudicandosi la vittoria al suo debutto in 450 e facendo letteralmente esplodere lo stadio in un boato.

Grandissimo!

Di seguito i risultati finali: