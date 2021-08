5 METE ESTIVE PER GLI APPASSIONATI DI SURF

I consigli per un'estate sulla cresta dell'onda!

Qual è lo sport che ti viene in mente quando pensi al mare? Ovviamente il surf! L’adrenalina delle onde in continuo movimento, la paura di cadere dalla tavola, avere la possibilità di staccare i piedi per terra e immergersi in un’esperienza senza precedenti.

Amanti del surf e professionisti, se quest’estate avete voglia di cavalcare qualche onda, ecco 5 mete che ti consigliamo di esplorare:

Partiamo subito dalla Liguria e parliamo di Recco. Una città balneare conosciuta non solo per essere la patria di una delle squadre di pallanuoto più famose, ma anche una delle mete preferite degli appassionati del surf. Proprio qui ogni anno viene organizzato il Recco Superfestival, un momento di ritrovo per i surfisti.

Adesso voliamo in Francia, a Hossegor, un posto che gode di una fama indiscussa per le onde altissime. Ad oggi, è uno dei punti di incontro per surfisti più famosi del globo. A stupirti non è solo il mare, ma anche le spiagge bianchissime e i disparati negozi dedicati a questo sport.

Se c’è un posto costellato di spiagge in cui batte sempre il sole, è la Spagna. In particolare, Fuerteventura. Un paradiso terrestre in cui la potenza del vento si fonde con la maestosità del mare per dar vita a onde eccezionali.

Restiamo sulla costa occidentale e surfiamo verso La Palue, in Inghilterra, uno spot abbastanza conosciuto dai surfisti. Piccolo consiglio: qui, le onde migliori arrivano con l’alta marea!

Anche la Germania gode di posti in cui è possibile praticare il surf, come Fehmarn. Un’isola che ospita surfisti, windsurfer e kitusurfer. Grazie alle baie Altenteil e Westermakelsdorf è anche conosciuta come “Hawaii della Germania”.