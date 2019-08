5 idee estreme e divertenti per chi non va in vacanza ad agosto [Foto]

Prontuario per sopravvivere ad agosto in città!

C’è chi lavora, chi prepara gli esami, chi ha deciso di partire più avanti e chi – per un qualsiasi motivo – di non partire del tutto e trascorrere agosto a casa. Ma non c’è problema: ci sono tante soluzioni per provare del divertimento fuori dagli schemi anche in città, o magari con piccole gite fuori porta che si possono organizzare nel weekend.

Ad esempio si possono sfruttare le vacanze degli altri. Le città sono poco frequentate, e le strade sono tutte tue: girarle in skate, come fa l’atleta DC Tristan Funkhouser, te le farà vedere da una nuova prospettiva.

E con una mountain bike puoi allontanarti dalla città e andare alla scoperta di boschi, colline e montagne. Come i rider Fox Kirt Voreis, Brett Rheeder e Bas van Steenbergen.

Per gli appassionati di motocross, è sufficiente cercare la pista più vicina e lanciarsi in una corsa a tutto gas. Alla protezione, ovviamente, ci pensa Fox!

Le atlete Roxy si rilassano con un’uscita in SUP (Stand Up Paddle) un’attività facilmente praticabile al mare, al lago o su fiume. Trovare una tavola a noleggio è facile, e il divertimento è assicurato!

Dalla Liguria alla Toscana passando per Civitavecchia: in Italia ci sono tanti spot e scuole per fare surf, raggiungibili con poche ore di macchina. E magari con un po’ di pratica puoi diventare come il surfer Quikisilver Zeke Lau!