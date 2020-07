5 consigli per un weekend all’insegna di adrenalina e divertimento!

Le idee per il weekend perfetto!

Se non hai ancora progettato il tuo prossimo weekend, questo post fa al caso tuo! Ecco 5 modi per trascorrere un fine settima adrenalinico:

Scegli un posto di mare, scendi in spiaggia con la tua tavola da surf e aspetta l’arrivo delle onde. Come la rider Roxy Mainei Kinimaka, che nelle isole di Mentawais ha dominato splendidamente il mare.

Se invece ti trovi in città, puoi recuperare la tavola da skate, mettere le cuffie alle orecchie, pompare buona musica e correre per le strade della città sentendoti un po’ come lo skater DC Evan Smith.

Fai un’escursione in bici e vai alla scoperta di posti mai visti percorrendo sentieri tortuosi a tutta velocità, come il rider Fox Josh Bryceland.

Vai alla ricerca della neve che sopravvive al caldo estivo e mettiti sotto ai piedi una tavola da snowboard. Poi, scivola tra le montagne innevate e prova le stesse emozioni del rider CAPiTA Miles Falcon.

Se invece sei un appassionato di motocross, allora metti il casco, monta sulla sella e parti con tutti i tuoi amici in esplorazione, come hanno fatto i velocissimi rider Fox: Ryan Dungey, Chad Reed, Austin Forkner, Ricky Carmichael e Joey Savatgy.