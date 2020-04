5 buoni propositi post lockdown: una wishlist degli irrinunciabili

Voglia di tornare all'aria aperta!

Immagini e video presenti negli articoli sono realizzati prima dell'attuale emergenza COVID-19 e hanno il solo scopo di offrire momenti di svago: oggi, restiamo a casa! #AloneTogether

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante questa permanenza a casa, viene naturale stilare una wishlist post lockdown. Hai già fatto la tua? Ecco quello che piacerebbe fare a noi in un futuro (speriamo) prossimo!

Se ti piace vivere sulla cresta dell’onda, non può mancare il desiderio di tornare a fare una grandiosa surfata rigenerativa. Solo tu, le onde, e la tua tavola. Proprio come fa la rider Roxy Kelis Kaleopaa in questa foto scattata qualche mese fa.

Che dire della voglia irrefrenabile di tornare a scoprire nuovi luoghi? E magari fermarsi ad aspettare il tramonto. Come racconta questo frame del recente film del rider Quiksilver Bryan Fox “Life In General.

Per chi ama stare con la testa fra le nuvole e sentire l’adrenalina in circolo, a mancare più di ogni altra cosa sono le uscite in montagna: con gli sci o una tavola da snowboard. E sicuramente anche Sebbe De Buck, snowboarder belga del Team DC, non vede l’ora di tornare fra panorami imbiancati.

E cosa c’è di meglio di una notte all’aria aperta, magari ad ammirare le stelle? Farlo con la compagnia giusta. E non vediamo l’ora di tornare là fuori insieme a chi ci fa star bene!

Oppure, potete prendere tutte le precauzioni per tornare finalmente in strada con la tua tavola da skate, per riscoprire posti della città che non visitavi da tempo. E sentirti almeno per un po’ a Filadelfia, nel Love Park con lo skater DC Josh Kalis e la sua crew.