15 secondi da brivido con lo snowboarder Bryan Fox [Video]

Una scarica di adrenalina!

Immagina se in questo momento fossi in mezzo alla neve, alla natura, a tutta la bellezza del mondo. Immagina di avere una tavola sotto i piedi e una distesa di bianco di fronte agli occhi. Immagina di poter scendere verso valle a tutta velocità, là dove l’uomo non ha ancora lasciato una traccia.

Ecco, per aiutarti a entrare nel mood e a vivere più da vicino tutto questo, ti basta dare uno sguardo al video che ha per protagonista lo snowboarder CAPiTA Bryan Fox, il rider più punk rock del momento.

Bryan è cresciuto in California, lontano dalle montagne innevate e vicino alle pianure aride e dall’aspetto desertico. Eppure è riuscito comunque a coltivare con successo la sua passione per la neve e lo snowboarding, costruendosi una reputazione solido e uno stile unico e riconoscibile.

E questo video è una nuova occasione imperdibile per affrontare una discesa mozzafiato nei suoi panni!